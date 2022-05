Zderzenie samochodu dostawczego z motocyklem na DK-1 w miejscowości Piasek w kierunku Katowic. Lądował śmigłowiec LPR

W środę, 18 maja, po godzinie 18 doszło do wypadku samochodu dostawczego na DK-1 w miejscowości Piasek, w kierunku Katowic. Kierowca jednośladu jest ranny, ale żyje. Na miejscu pojawił się patrol policji. Na miejsce udały się wszystkie służby ratunkowe. Lądował śmigłowiec LPR.

Ze wstępnych informacji wynika, że kierujący jednośladem poruszał się z nadmierną prędkością, nie dostosowując się do przepisów i doprowadził on do zderzenia zderzenia z fiatem ducato. Motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu melioracyjnego. Kierowca jednośladu, mocno poturbowany, został zabrany śmigłowcem LPR do Szpitala w Katowicach - Ochojcu.