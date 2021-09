Zdjęcia ze sterowca. Wesołe Miasteczko, Stadion Śląski, Park Śląski WPKiW, Planetarium. Tak wyglądały 14 lat temu Dorota Niećko

Jak wyglądał Park Śląski - wtedy jeszcze WPKiW 14 lat temu? Spójrzcie na zdjęcia. Takiego parku już nie ma. Oczywiście są drzewa. Ale nie ma Wesołego Miasteczka - jest Legendia. Nie ma stadionu z wieżą - jest nowoczesny stadion. Tylko planetarium wygląda niemal tak samo, bo remont dopiero się tu zaczyna (wiosna 2018). Jest też przystań i hala Kapelusz, 14 lat temu jeszcze używana np. na wystawy kwiatów. Na zdjęciu z Planetarium widać też fragment Siemianowic Śląskich - to szczere pola. Dziś wzdłuż ulicy Siemianowickiej rosną jak grzyby po deszczu kolejne rzędy domków i apartamentowców. Dorota Niećko Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Wydaje się, że to było tak dawno, ale zdjęcia są sprzed zaledwie 14 lat, z 2007 roku. Stary Stadion Śląski i poczciwe Wesołe Miasteczko. Nikt jeszcze wtedy nie marzył o Legendii, zaś na stadionie właśnie wymieniano murawę - stadion zamknięto dopiero dwa lata później. Oto Park Śląski, jakiego już nie ma. To zdjęcia wykonane ze sterowca, który we wrześniu tamtego roku latał nad regionem.