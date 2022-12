Zejdźmy na ziemię - życzenia arcybiskupa Adriana Galbasa SAC. Czego jeszcze życzy duchowny? Zobaczcie!

Arcybiskup koadiutor katowicki Adrian Galbas SAC w dość nietypowym otoczeniu - kuchni, wyrabiając ciasto - złożył świąteczne życzenia wszystkim wiernym. Warto ich wysłuchać i zastanowić się nieco nad ich przesłaniem. Kapłan nawiązał do Jezusa oraz jego działań.

"Z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć Wam i sobie dwa życzenia.

Pierwsze: Żebyśmy pamiętali, że Chrystus jest dla nas jak chleb.

On sam tak o sobie powiedział:

Jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.

Chrystus nie jest jakimś rarytasem dostępnym tylko dla wybranych,

wykwintną potrawą na jaką mogą pozwolić sobie tylko niektórzy.

On jest chlebem: prostym, pożywnym, powszednim, dostępnym dla każdego.

Pamiętajmy o tym kiedy w te święta będziemy śpiewać o Betlejem, czyli domu chleba

i kiedy będziemy dzielić się opłatkiem, czyli chlebem.

Życzę także Wam i sobie żebyśmy w te święta zrobili to co zrobił Chrystus, czyli zeszli na ziemię.

Przestańmy już idealizować świat, kościół, innych i siebie

bo to bywa bardzo przemocowe i agresywne.

Zamiast tego zróbmy coś innego.

Sami doświadczywszy dobroci i miłości Boga, która objawiła się w Chrystusie,

włóżmy ją w ten świat, rzeczywistość o której Papież Franciszek powie, że jest ważniejsza niż idea.

Włóżmy tak jak się wkłada odrobinę zaczynu do ciasta aby urosło.

Niech dzięki tym świętom świat - nasz świat trochę urośnie.

Niech będzie trochę bardziej strawny.

Dobrych świąt."