Żelazny Szlak Rowerowy na Śląsku czeka na rowerzystów. Ale uwaga! Nie przejeżdżajcie granicy z Czechami

Żelazny Szlak Rowerowy czeka na rowerzystów. Ale uwaga, że wolno przekraczać granicy z Czechami! Żelazny Szlak Rowerowy to świetny pomysł na weekendową wycieczkę, ale uważajcie, by na pętli przypadkiem nie przejechać na czeską stronę. Na razie obowiązuje zakaz.

Godów, Jastrzębie, zapraszają na jedną z piękniejszych tras rowerowych na Śląsku – Żelazny Szlak Rowerowy, który biegnie po dawnych nasypach kolejowych. Jest już dostępna aplikacja, która prowadzi – w zależności od wariantu – przez pętlę 53 kilometrową, bądź alternatywny – 42 kilometrowy. Pamiętajmy jednak, by zawracać przed czeskimi Petrovicami!

ŻszR: nie wolno wjeżdżać do Czech - Polska została sklasyfikowana w Czechach jako kraj o najwyższym poziomie ryzyka zakażenia COVID 19, tym samym wyjazdy do Czech w celach turystycznych nie są możliwe. Podróżni z Polski mogą wjechać na terytorium Czech wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (np. do pracy, na leczenie, z powodów rodzinnych, urzędowych), o ile posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa. Z uwagi na rosnący poziom zachorowań, apeluję o zachowanie rozwagi przy planowaniu podróży, a także rozważenie odłożenia wyjazdu w czasie do momentu poprawienia się sytuacji epidemicznej w Czechach. Konieczne jest śledzenie wewnętrznych regulacji polskich i Republiki Czeskiej dot. przekraczania granicy ze względu na możliwe modyfikacje przepisów spowodowane stanem pandemii – wyjaśnia Mariusz Adamczyk, wójt Godowa.

Przyjazd do Czech na okres powyżej 12 godzin wymaga wypełnienia specjalnego elektronicznego formularza lokalizacyjnego i okazania negatywnego testu PCR wykonanego nie później niż do 72 h przed wjazdem (UWAGA: test antygenowy już nie upoważnia do wjazdu pow. 12 h), a następnie poddania się kwarantannie i powtórzenia testu PCR w Czechach najwcześniej po 5 dniach od wjazdu i nie później niż po 14 dniach od wjazdu.

Zobaczcie zdjęcia Żelaznego Szlaku Rowerowego

Wyjątkiem od powyższych zasad, tj. zwolnieniem z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19, zostali objęci m. in.: -pracownicy transportu międzynarodowego,

-podróżujący do Czech na okres nieprzekraczający 12 h z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, zawodowych lub urzędowych (przy okazaniu dokumentu potwierdzającego cel przyjazdu),

-pracownicy transgraniczni,

-uczniowie i studenci, którzy w celu wykonywania pracy lub nauki regularnie przekraczają przynajmniej raz w tygodniu granicę,

-dzieci do lat 5;

ozdrowieńcy (osoby, które przechorowały COVID-19, nie mają oznak zachorowania i posiadają zaświadczenie od lekarza, o ile nie upłynęło więcej niż 90 dni od pierwszego pozytywnego testu PCR). Osoby zaszczepione nie zostały objęte powyższym wyjątkiem, mają więc obowiązek testowania i wypełnienia formularza lokalizacyjnego. Test na koronawirusa (PCR wykonany nie później niż do 72 h przed wjazdem lub antygenowy wykonany nie później niż do 24 h przed wjazdem) należy posiadać również na okoliczność tranzytu przez Czechy do 12 h.

Latem pojawią się ładowarki Na trasie latem pojawią się nowości, więc miejmy nadzieję, że znikną obostrzenia. - Na jastrzębskim odcinku powstaną dwie stacje do ładowania rowerów elektrycznych o napięciu 230V oraz dwie samoobsługowe stacje do naprawy rowerów. Cztery zewnętrzne ładowarki ulokowane będą w Karwinie – informuje Izabela Grela, rzecznik Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju. Jastrzębie z czeską Karviną pozyskały 188 tysięcy na wspólny projekt.

