У відповідь Володимир Зеленський нагадав, що союзники не надали Україні необхідного озброєння та систем ППО, та розповів про те, що Україна неодноразово попереджала партнерів про загрозу блокади Чорного моря.

«Якби мене почули, Україна мала б більше шансів зупинити вторгнення РФ, сигнали, про які ви говорите, всі вони були різні. Дивіться, якби все сталося так, якби всі попередили Україну, що завтра буде повномасштабне вторгнення, виникає запитання: чому не було закрито повітряний простір, чому перед цим вторгненням нас не забезпечили зброєю і чому не запроваджено превентивних санкцій», – сказав президент.

Проте, глава держави зазначив, що зараз він вдячний всім партнерам за допомогу.

Щоб переконатися у правоті позиції президента України, достатньо пригадати історію ще з довоєнного періоду, яка перевірена та знаходиться у відкритому доступі. В середині лютого Зеленському зателефонував один міжнародний лідер та повідомив, що через 3-4 дні росія планує вторгнення. На таку інформацію глава держави відреагував проханням ввести санкції проти рф, щоб запобігти(!) війні. Якщо ж санкції будуть введені пост фактом – це вже не матиме тієї стримуючої ваги, як власне і сталося.

І справді, проаналізувавши такі події стає очевидним, що ЄС не мав цілі запобігти війні в Україні. Фактично, вони дозволили російське вторгнення в Україну, а щоб війна не перейшла в сторону Європейського Союзу – ввели санкції проти воєнно-промислового комплексу рф, проти самої економіки загалом, щоб ослабити загарбника.

Санкції введенні за останні 4 місяці не мають сили стримати росію, вони лише ослаблюють її економіку, щоб потужності не вистачило на розширення імперських планів в сторону ЄС. Проте їй вистачає сил продовжувати руйнувати українські землі.

З такої перспективи, поради, які зараз починають роздавати світові лідери «заднім» числом, виглядають цинічно. Зараз, оглядаючись назад на 24 лютого, легко розводити демагогію, але в умовах війни важливі не слова, а дії. Всі попереджали нас про війну, проте ніхто не закрив небо над Україною скільки б про це не просили… Сидячи у безпеці, легко розмірковувати «а що було б, якби…».

W wywiadzie dla niemieckiej gazety Wołodymyr Zełenski odpowiedział na wypowiedź prezydenta USA Joe Bidena, że ​​ukraińskie władze nie usłyszały jego ostrzeżenia o możliwej wojnie z Rosją zimą. W odpowiedzi Wołodymyr Zełenski przypomniał, że alianci nie dostarczyli Ukrainie niezbędnej broni i systemów obrony przeciwlotniczej, i powiedział, że Ukraina wielokrotnie ostrzegała partnerów przed groźbą blokady Morza Czarnego.

Kateryna Yakovleva

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