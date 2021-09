Zeppelin na Śląsku. Sterowiec poleci nad Katowicami, Bielskiem, Częstochową, Gliwicami w weekend 11-12 i 14 września 2021. Trasy, godziny

Od soboty 11 września do wtorku 14 września nad woj. śląskim będzie latał Zeppelin. To sterowiec ZF Zeppelin. Organizatorem przelotów jest Grupa ZF - firma, specjalizująca się w rozwiązaniach technologicznych dla branży motoryzacyjnej, tworzonych m.in. w centrach inżynieryjnych i zakładach produkcyjnych w naszym kraju. Loty nad Katowicami, Gliwicami, Częstochową, Czechowicami-Dziedzicami czy Bielskiem-Białą są okazją do szerszego zaprezentowania najnowszej strategii i rozwiązań ZF dla mobilności przyszłości.

Majestatyczny Zeppelin jest obecnie największym sterowcem na świecie. Ma 75 m długości. Jego prędkość przelotowa wynosi ok. 100 km/h (maks. 125 km/h) i zależy od siły i kierunku wiatru​. Maksymalna wysokość lotu - 3000 m n.p.m., normalna wysokość przelotowa ok. 300 m nad powierzchnią ziemi. W Zeppelinie stosowany jesy niepalny gaz - hel.