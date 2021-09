Zeppelin na Śląsku. Sterowiec poleci nad Katowicami, Bielskiem, Częstochową, Gliwicami w weekend 11-12 i 14 września 2021

Od soboty 11 września do wtorku 14 września nad woj. śląskim będzie latał Zeppelin. To sterowiec ZF Zeppelin. Organizatorem przelotów jest Grupa ZF - firma, specjalizująca się w rozwiązaniach technologicznych dla branży motoryzacyjnej, tworzonych m.in. w centrach inżynieryjnych i zakładach produkcyjnych w naszym kraju. Loty nad Katowicami, Gliwicami, Częstochową, Czechowicami-Dziedzicami czy Bielskiem-Białą są okazją do szerszego zaprezentowania najnowszej strategii i rozwiązań ZF dla mobilności przyszłości.