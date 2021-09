Zeppelin nad Śląskiem do wtorku. Gdzie i o której można go zobaczyć? 14.09 poleci z Katowic do Bielska, potem Wrocław. Jest na Muchowcu

Od kilku dni olbrzym lata nad regionem. Starty i lądowania są na lotnisku Muchowiec w Katowicach, więc jest tam mnóstwo ludzi z lornetkami, aparatami fotograficznymi. Robią sobie selfie ze sterowcem, próbują dostać się na płytę lotniska, by podejść jak najbliżej. Doskonale go widać od strony zabudowań Aeroklubu Śląskiego i siedziby Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, czyli od strony ulicy Lotnisko w Katowicach, ale też od strony parkingu w Dolinie Trzech Stawów, tym na końcu ulicy Francuskiej.

Zeppelin to ogromna atrakcja na Śląsku we wrześniu 2021. Zobaczymy go na niebie jeszcze we wtorek, 14 września 2021, dwa razy wystartuje z Muchowca. Będzie latał do Bielska - Białej przelatując m.in. nad Czechowicami - Dziedzicami. W weekend latał na trasie Katowice - Gliwice i Katowice - Częstochowa. Latał też nad lotniskiem w Pyrzowicach.