Zespół Pieśni i Tańca Bielsko gościł w USA. Zachwycił na dwóch festiwalach

Działający w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej Zespół Pieśni i Tańca Bielsko gościł 18-31 lipca na dwóch festiwalach w Stanach Zjednoczonych. Najpierw do 23 lipca występował na Magic Valley Folk Festival w Burley w stanie Idaho, a od 24 lipca na podobnej imprezie World Folkfest w Springville w stanie Utah.

– Już po raz trzeci gościliśmy na tych festiwalach, to ewenement, bo rzadko zdarza się, że te same zespoły są tak często zapraszane. Po raz pierwszy byliśmy tam 20 lat temu, potem 7 lat temu. Czuliśmy się tam bardzo dobrze, te same osoby, które spotkaliśmy przed siedmiu laty, organizowały i tę edycję festiwalu. Nawet rodziny, które gościły nas w swoich domach wtedy i teraz, się nie zmieniły. Przygotowały nam wiele atrakcji – spotkania, pikniki, wypady nad jezioro. To był pięknie spędzony wspólnie czas, także na przygotowaniach do wspólnych ceremonii otwarcia – wspomina kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Bielsko Bożena Bieńczyk.