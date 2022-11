Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” wyrusza w trasę koncertową po Japonii

Listopadowe koncerty w Japonii odbędą się w ramach projektu: „FOLK SOLUTION” - polskie dziedzictwo historyczno-kulturowe w ujęciu współczesnym widziane przez pryzmat muzyki elektronicznej, tańca współczesnego i elementów kultury ludowej. Projekt Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny jako mariaż nowych form artystycznej ekspresji łączącej nowoczesność z tradycją. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura inspirująca”

Widowisko baletowe „Folk Solution” jest efektem poszukiwań nowych form artystycznej ekspresji Zespołu „Śląsk”. Łączy muzykę elektroniczną, taniec współczesny i inspiracje kulturą ludową. Spektakl jest próbą konfrontacji nowoczesności z polskim folklorem, to pojedynek dwóch „przeciwieństw” z przymrużeniem oka. Jedno z nich ilustruje współczesny świat, drugie nawiązuje do tradycyjnej kultury ludowej. Taka kompilacja dźwięków i ruchu ma skłonić do refleksji nad znaczeniem tradycjonalnego folkloru we współczesnym świecie. Reżyserem spektaklu jest Michaił Zubkov – kierownik baletu ZPiT „Śląsk”, choreografia: Michaił Zubkov oraz tancerze Zespołu „Śląsk”, opracowanie muzyczne: Rafał Zapała.