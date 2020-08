Zespół PIN nagrywał teledysk w Parku Śląskim. Zobaczcie zdjęcia zza kulis produkcji

PIN nagrywał teledysk w Parku Śląskim

Zespół PIN powrócił na muzyczną scenę po 7 latach. Ich najnowszy utwór to "Samotny dryf". Premiera singla już za nami. Teledysk do utworu powstawał w Parku Śląskim.

To właśnie do Chorzowa przyjechał PIN, by nagrać sceny do swojego najnowszego klipu. Członkowie zespołu czuli się z pewnością jak w domu, bo sami pochodzą z Chorzowa. PIN został założony w 2003 roku przez Andrzeja Lamperta,Sebastiana Kowola oraz Aleksandra Woźniaka. Wokalistą zespołu jest Lampert.