Zespół "Śląsk" ambasadorem regionu na wystawie światowej Expo 2020 w Dubaju.

– Na twórczość Polaków patrzymy przez pryzmat kultury ludowej. Jej siła tkwi w kreatywności inspirowanej ponadczasowymi wartościami: historią, wiarą i tradycjami. To one kształtują tożsamość narodową. Misją Zespołu jest zachowanie unikatowości dziedzictwa kulturowego oraz edukacja w tym zakresie. Rola Ambasadora to wielki zaszczyt, zarówno jako przedstawiciel regionu śląskiego, jak i polskiej kultury. Byliśmy na Wystawie Światowej dwukrotnie – w Hanowerze i Szanghaju. Za każdym razem obecność Zespołu zwiększała zainteresowanie Pawilonem Polski. Oryginalność kostiumów zawsze działa jak magnes. Koncerty przyciągają publiczność, która bardziej zwraca uwagę na polską ofertę. To wielki zaszczyt, ale i odpowiedzialność – mówi Dyrektor Zespołu „Śląsk” Zbigniew Cierniak.