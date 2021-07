Zespół "Śląsk" nie zwalnia tempa. Wraca przed publiczność i zaskakuje muzyczną współpracą

Przekraczając prób pałacu w Koszęcinie przenosimy się do zupełnie innej krainy. Miejsce to przesiąknięte jest śląską kulturą, historią i wręcz magiczną atmosferą. Zachwycają tutaj przepięknie odrestaurowane i utrzymane wnętrza ozdobione dziełami sztuki. Nie można jednak zapominać, że "Śląsk" to wielka machina. Zachwyca tutaj zwykle niedostępna dla publiczności pracownia krawiecka, której skarbem są tysiące strojów. Okazuje się, że dla artystów pracuje mała fabryka, której nie powstydziliby się najsłynniejsi kreatorzy mody. Sprzęt i stroje Zespołu są wożone na koncerty tirami. Logistyka jest tutaj dopięta na ostatni guzik, wszak na miejsce trzeba dowieźć i ubrać 49 tancerzy, 48 członków chóru i 29 muzyków orkiestry. W realizacji koncertów wspiera ich 21 osób z Działu Techniki Scenicznej: oświetleniowcy, dźwiękowcy, garderobiane, krawcowe, pralnia… i wiele innych osób z tzw. działów wspomagających i merytorycznych, a także pedagodzy, pod których czujnym okiem artyści doskonalą swój warsztat. W sumie Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” tworzy obecnie około 300 osób!