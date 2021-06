Zespół „Śląsk” zaprasza w najbliższy weekend do Koszęcina na Dni Otwarte

Co roku o tej porze Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” zapraszał publiczność do swojej siedziby na wielki piknik artystyczny „Święto Śląska”, będący uroczystym zakończeniem sezonu i kolejną rocznicą urodzin Zespołu.

Co prawda „Święto Śląska” – w kształcie do jakiego przyzwyczaiła się przez lata publiczność – nie odbędzie się, to jednak Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” otwiera swoją siedzibę i zaprasza do jej odwiedzenia w ostatni weekend czerwca.

PROGRAM:

25. 06. 2021 roku