Стан здоров'я національного Лідера донедавна залишався таємницею за сімома печатками. Офіційно воно «відмінне», як заявляв речник Кремля Дмитро Пєсков. Але багато ознак вказували, що це не так. На відеокадри іноді потрапляли то невпевнена хода глави держави, то його відверта кульгавість, то неприємний кашель, то метушливі рухи руками.

З аналізу держзакупівель, зроблених Центральною клінічною лікарнею — саме цей лікувальний заклад займається здоров'ям чиновників найвищого рангу ще з часів СРСР, — з'ясувалося, які лікарі регулярно супроводжують главу держави в поїздках. Прізвища лікарів ЦКЛ фігурували в актах приймання послуг, наданих лікарні чотирма сочинськими готелями. Дві з них, готель «Русь» та санаторій «Сочі» знаходяться поруч із президентською резиденцією «Бочарів струмок». Причому дати заселення та від'їзду медичних працівників співпадають із періодами перебування Володимира Путіна у сочинському комплексі. Інформація доступна за період 2016-2021 років.

У Мережі з'ясували, що Євген Селіванов – фахівець із раку щитовидки. Як мінімум, цьому є підтвердження: Є.С.Селіванов значиться серед співавторів численних публікацій з діагностики осередкових утворень щитовидної залози. І він літав у Сочі мінімум 35 разів!

Також у подібних відрядженнях «засвітилися» лікарі з такими спеціалізаціями, як лор, інфекціоніст, анестезіолог, нейрохірург та реабілітолог. Втім, допомога медпрацівників трьох останніх спеціальностей могла знадобитися через падіння глави держави з коня. Про цей інцидент він розповів сам.

Крім того, відомо, що Володимир Путін як мінімум одного разу «жорстко» приземлявся на лід під час матчів Нічної хокейної ліги. Я впевнена, що в дитинстві мама тоже впустила його кілька рази.

Водночас не всі медики погоджуються з висновками щодо «онкологічного» діагнозу. «Є два основні типи пухлин щитовидної залози – паппілярний рак та медулярний, – розповів один із лікарів на умовах анонімності. — Перший може протікати 20 років без лікування і не виявлятися. Другий стрімко розвивається і без своєчасної діагностики та втручання закінчується летально». За словами фахівця, рак щитовидки лікується не роками, а раз і назавжди: уражена залоза видаляється, пацієнт довічно сприймає необхідні гормони. Також він припустив, що регулярна набряклість на обличчі президента може бути пов'язана саме з гормональною терапією.

І тут саме собою виникає «цікаве» питання. Якою мірою як медичні проблеми, так і одержуване лікування відбиваються на якості прийнятих рішень?

Do niedawna zdrowie przywódcy narodowego pozostawało tajemnicą za siedmioma pieczęciami. Oficjalnie jest „doskonała”, jak powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Ale wiele wskazówek było błędnych.

Anastasiia Popenko

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