Zielona ekonomia to nie bajka tylko konieczność. Rozmowa z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, prezesem Związku Banków Polskich

Czym jest Związek Banków Polskich i jakie pełni funkcje w polskim systemie bankowym?

Krzysztof Pietraszkiewicz - Związek Banków Polskich jest samorządem bankowym i izbą gospodarczą, która działa już od 32 lat i skupia wszystkie zainteresowane przynależnością do związku banki. Bezpośrednio współpracujemy z bankami, które reprezentują 96% kapitału, a pośrednio ze wszystkimi bankami działającymi w Polsce oraz z oddziałami banków zagranicznych korzystających z europejskiej licencji i także działają w naszym kraju. Związek Banków Polskich jest reprezentantem banków, ale stara się zgodnie z formułą założycielską, robić to w interesie gospodarki narodowej. W naszym przypadku jest to interes prawie wszystkich obywateli: około 90% uprawnionych obywateli posiada rachunki bankowe, wiele milionów z nich ma jakieś oszczędności i zaciąga kredyty – w jednym i w drugim przypadku to ponad 20 milionów osób. W związku z tym trzeba pamiętać, że właścicielami banków polskich w dużej mierze są obywatele – albo bezpośrednio poprzez nabywanie akcji, bądź udziałów w banku, albo poprzez otwarte fundusze emerytalne lub fundusze inwestycyjne. Obowiązkiem każdego banku jest wyważenie interesów różnych grup interesariuszy, a Związek Banków stara się tak reprezentować banki, aby zachowały stabilność, sprawność i modernizowały się. Związek budował też infrastrukturę sektora bankowego, zajmuje się kształceniem kadr i promowaniem jak najlepszych praktyk w działalności banku.