Zielona Wyspa Śląsk. Zbliża się fascynujący koncert Carrantuohill pod patronatem Dziennika Zachodniego

Pod przewrotnym nieco hasłem „Zielona Wyspa Śląsk” co roku na powitanie wiosny zespół Carrantuohill uruchamia akcję, w której razem z młodzieżą i przy współpracy z Lasami Państwowymi, urzędami oraz miastami partnerskimi sadzone są tysiące nowych drzew.

To także znakomita okazja do uczenia młodzieży ekologicznego podejścia do codziennego życia, zwracania uwagi na czystość naszego środowiska, segregację odpadów, problematykę smogu, pokazania prostych sposobów na wprowadzanie ekologii do naszych domów, ale przede wszystkim uświadomienia mieszkańcom województwa śląskiego, że już dziś na Śląsku żyje się lepiej, że ponad 30 procent województwa to tereny zielone i jesteśmy już drugim w kraju regionem pod tym względem.

- Województwo śląskie, z którego pochodzimy, wcale nie jest czarną i brudną krainą - jak to niestety ciągle trwa w stereotypach. Chcemy naszą „zieloną muzyką” zazieleniać Śląsk i pokazywać, że nasze Śląskie staje się coraz bardziej zielone- podkreślają członkowie zespołu Carrantuohill.