Zakątek Zwierzątek w Dzimierzu To fantastyczne miejsce. Do woli głaskać tu można alpaki, kózki, kangura, a nawet strusie! Są te z ozdobne kury i gąski. W „Zakątku" jest spora piaskownicy, plac zabaw. To prawdziwy raj dla najmłodszych! Na miejscu można rozłożyć kocyk, urządzić piknik – pamiętajcie tylko, by zabrać trochę przysmaków dla zwierzaków. Dzimierz, gmina Lyski, powiat rybnicki, ul. Marusze 5a

