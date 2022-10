Ziemia zawierciańska na początku XXI wieku na zdjęciach Karina Trojok

Oto zdjęcia ziemi zawierciańskiej z początku wieku. Od ich wykonania minęło piętnaście, dwadzieścia lat. Wydawałoby się, że to niewiele - jednak uchwycone na tych fotografiach miejsca albo zmieniły się, albo całkowicie zniknęły. Zapraszamy zatem do naszej galerii - powiedzcie, co od początku wieku się zmieniło, a co pozostało takie same. Czy Zawiercie i okolice przez ostatnie dswie dekady zmieniły się na plus?