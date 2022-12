Zima na Śląsku. Niż Brygida przyniósł ochłodzenie i opady śniegu. Jest więcej wypadków i kolizji. Jeden z nich był tragiczny Bartłomiej Romanek PAP Mateusz Czajka

Na Śląsku zagościła zima, a warunki na drogach uległy znacznemu pogorzeniu. Do godziny 14.30 w województwie doszło do około dziewięćdziesiąt zdarzeń drogowych. To o wiele więcej niż zazwyczaj w ten dzień tygodnia. Niestety doszło również do tragicznego wypadku w powiecie zawierciańskim, w którym zginęła 31-letnia kobieta.