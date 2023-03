Zimą Ślązacy latają na wakacje do Egiptu i Turcji. To spory zastrzyk finansowy dla branży turystycznej

Zmieniają się przyzwyczajenia turystyczne Ślązaków

Wakacje latem to coś oczywistego, okazuje się jednak, że nasze turystyczne przyzwyczajenia trochę się zmieniają, bo oprócz tradycyjnych letnich wyjazdów wakacyjnych, coraz więcej mieszkańców województwa śląskiego wyjeżdża też na wakacje zimowe. Spora cześć to wyjazdy na narty. Bardzo wiele z nich odbywa się własnymi samochodami. Ślązacy jeżdżą w Dolomity, czy Alpy. Jednak drugi kawałek tortu to lotnicze wycieczki, najczęściej do ciepłych krajów, takich jak Egipt czy Wyspy Kanaryjskie.