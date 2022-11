Zima w Beskidzie Żywieckim. Zobacz niesamowite zdjęcia gór pod białym puchem

Pada śnieg, pada śnieg...

Na ten moment czekały wszystkie dzieci (choć drogowcy zdecydowanie przeciwnie) – zima zawitała do polskich gór. Jak wyglądają pod puchową kołdrą? Jest zdecydowanie przepięknie! Jasne niebo, białe choinki, odbijające światło płatki śniegu i beskidzkie krajobrazy. Idealne warunki żeby odpocząć gdzieś w ciszy i cudnym otoczeniu – oczywiście jeśli zadbamy o ciepłe buty, czapkę i rękawiczki. Ciepła herbata po powrocie do domu więcej niż wskazana.

Rajcza znajduje się Beskidzie Żywieckim na trasie linii kolejowej do Zwardonia. Dzięki dojazdowi pociągów każdy może odkryć uroki tej wsi – a do odkrycia jest sporo. Rajcza znajduje się w sąsiedztwie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Jego tereny należą do kilku gmin. Bardzo charakterystycznym miejscem są tereny w pobliżu drugiego co to wysokości szczytu w Beskidzie Żywieckim – Pilska. Wśród innych miejsc są m.in. okolice Wielkiej Raczy czy Przełęczy Przegibek.