Zima znowu zaskoczyła kierowców i drogowców. Najśmieszniejsze memy o zimie. Zobaczcie i uśmiechnijcie się razem z nami! Monika Jaracz

W weekend 10-11 grudnia województwo śląskie zaatakowała zima. Czy jesteśmy na nią przygotowani? Zobaczcie najzabawniejsze memy o tym, że zima znów zaskoczyła kierowców. Temat „niespodziewanych” opadów śniegu pojawia się co roku i jak zwykle niektórzy z użytkowników ruchu drogowego, kierujących pojazdami samochodowymi nie przygotowali się na tę okoliczność. Jak wiemy z doświadczenia, sprawa ta jednak nie dotyczy tylko samych kierowców, którzy „nie zdążyli” zmienić opon na zimowe, ale również drogowców. Co roku okazuje się, że drogi oraz chodniki dla pieszych zmieniają się w lodowiska, bo służby drogowe nie nadążają z posypywaniem ich piaskiem bądź solą. Listopad bywa miesiącem kapryśnym, ale nie każdy bierze sobie to do serca. Skoro z dystansem podchodzą do tego kierowcy i drogowcy, to z przymrużeniem oka spoglądają na ten fakt również internauci. W odpowiedzi na corocznie powtarzające się sytuacje, związane z pierwszymi atakami zimy, w sieci powstaje wiele graficznych wersji zabawnych komentarzy. Zobaczcie jedne z najpopularniejszych memów, jakie obecnie podbijają internet i uśmiechnijcie się razem z nami!