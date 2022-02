Złodziej ukradł urny z prochami z cmentarza w Dąbrowie Górniczej

O zbezczeszczeniu ludzkich szczątków poinformowali ojcowie franciszkanie, którzy opiekują się sanktuarium św. Antoniego na Górce Gołonoskiej. Tuż obok kościoła znajduje się tutaj rozległy cmentarz, a w jednym ze skrajnych miejsc kolumbaria. To właśnie tam rozegrały się niecodzienne sceny.

Jak udało nam się ustalić do kradzieży urn musiało dojść w czasie siedmiu dni, począwszy od 24 stycznia. Wówczas znaleziona została bowiem na śmietniku przy cmentarzu jedna z zaginionych urn, a przez tydzień – co potwierdzają ustalenia policji – nie były z tego miejsca odbierane i wywożone śmieci. Na razie nie wiadomo, czy był to akt wandalizmu, czy może chodzi w tym przypadku o jakieś sprawy rodzinne. Ku tej drugiej teorii skłaniają się administratorzy cmentarza.