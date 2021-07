Złodzieje i włamywacze z woj. śląskiego okradają domy i mieszkania. Nazwiska i zdjęcia opublikowała śląska policja

Za dopuszczenie się kradzież z włamaniem, tym mężczyznom może grozić nawet 10 lat pozbawienia wolności. Choć jest to surowa kara, to nie zniechęca przestępców. Wielu z nich to wielokrotnie notowani przestępcy. Włamywali się do cudzych domów i mieszkań, w celu szybkiego i łatwego wzbogacenia się.

Art. 279

§ 1. Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Jeżeli kradzież z włamaniem popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.