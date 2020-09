Złodzieje kradną drogie samochody w Mikołowie. "W nocy ktoś naciska na klamki, sprawdzając czy drzwi są otwarte"

Chodzi o mercedesa, audi i seata. Wszystkie trzy samochody zostały wyprodukowane w latach 2017-2018. To potwierdza, że dziś złodzieje najczęściej polują na nowe, dobrze wyposażone pojazdy. - Nie wydaje się, żeby były to kradzieże przypadkowe. Wszystko wskazuje na to, że złodzieje wcześniej zaplanowali kradzieże konkretnych samochodów - dodaje mł. asp. Sikora.

- W lipcu oraz sierpniu odnotowaliśmy dwie kradzieże, do których doszło na ul. Skowronków oraz Szpaków. Łupem złodziei padły trzy samochody osobowe , których wartość oszacowano od 60 do 150 tys. złotych - mówi rzeczniczka KMP.

- Kradzieże samochodów w Mikołowie to przypadki sporadyczne, dlatego staramy się kierować w newralgiczne rejony większą liczbę nocnych patroli. Kierowcy często mają nawet pretensje do funkcjonariuszy, że kolejny raz są sprawdzani, ale jest to forma prewencji, ponieważ do największej liczby kradzieży dochodzi nocą - wyjaśnia mł. asp. Sikora.