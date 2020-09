Złodzieje znów uderzyli w Rudzie Śląskiej. Czujna kobieta nie dała się nabrać i zadzwoniła do prawdziwych policjantów

Oszuści wrócili do metody "na policjanta". Czujna rudzianka nie dała się oszukać arc.

Złodzieje na każdym kroku czyhają na łatwe do zdobycia pieniądze. Mimo tego, że metoda „na policjanta” wydawać by się mogła już stara, to oszuści co ruch do niej wracają. Tym razem czujna mieszkanka Rudy Śląskiej nie dała się nabrać i skontaktowała się z prawdziwą policją, udaremniając próbę oszustwa.