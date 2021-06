Złota Lira w Rybniku. Grają orkiestry dęte, są pokazy mażoretek. Jubileuszowa edycja festiwalu potrwa trzy dni. Zobaczcie zdjęcia

Rybnik: Złota Lira, czyli orkiestry dęte i mażoretki na Rynku

"Show" na ulicach centrum Rybnika. W piątek (11.06) wystartował jubileuszowy, 30. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Lira”. W programie jak zwykle występy orkiestr i prezentacje mażoretek. Niestety, ze względu na pandemię koronawirusa i obostrzenia festiwal ma mocno okrojoną formę w stosunku do hucznej i barwnej imprezy, jaką znamy z minionych lat. Nie było parady deptakiem w kierunku Rynku.

Tegoroczna Złota Lira rozpoczęła się o godz. 15.30. Wtedy to na rybnicki Rynek od strony ul. Kościelnej przemaszerowała Miejska Orkiestra Dęta Rybnik, pod batutą Mariana Wolnego, by na rynkowej scenie odegrać hejnał festiwalu oraz hejnał Rybnika. Na czele nie mogło zabraknąć mażoretek, były nawet najmłodsze dzieci. To był pokaz!