Złota Odznaka Za zasługi dla województwa śląskiego dla Józefa Kłyka, twórcy śląskich westernów

- Józef Kłyk to postać wyjątkowo ważna dla województwa śląskiego. Zwłaszcza teraz, kiedy przeobrażamy Śląsk i kiedy on na naszych oczach traci bardzo wiele z tego, co było jego tradycją. Widzimy, jak solidna praca, pierwszeństwo dla rodziny i przywiązanie do Kościoła (nie do wartości chrześcijańskich, ale właśnie do Kościoła katolickiego) stają się już niepierwszorzędne. Pierwszorzędny jest teraz pieniądz, pierwszorzędne jest przekształcanie naszej gospodarki, by była konkurencyjna nie tylko w Polsce, ale i w Europie.

I w takim czasie pan Józef Kłyk przypomina nam te wartości. Pokazuje je nam na swoich obrazach oraz w amatorskich, ale jakże doskonałych filmach. To wszystko jest dla nas bardzo ważne. Dlatego przy wniosku o przyznanie panu Kłykowi tego najwyższego odznaczenia, jakim dysponuje województwo śląskie, nie było żadnej dyskusji w kapitule, która gromadzi bardzo wielu radnych z różnych części województwa. Okazało się, że wszyscy znają Józef Kłyka i nie musiałem argumentować tego wniosku. Odznaka została przyznana jednogłośnie. To jest to, co winniśmy Józefowi Kłykowi - powiedział Piotr Czarnynoga, przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego.