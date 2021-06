Złote kolczyki z brylantami za połowę ceny. Krajowa Administracja Skarbowa w Katowicach sprzedaje biżuterię. Zobaczcie nowe oferty

Kto lubi kosztowności, ma teraz okazje nabyć złotą biżuterię wysadzaną brylantami po okazyjnej cenie. Śląski oddział Krajowej Administracji Skarbowej sprzedaje "z wolnej ręki" kolczyki, pierścionki czy klipsy, które nie znalazły nabywców podczas wcześniejszych licytacji. Można kupić m.in. złote kolczyki z ponad 150 brylantami za nieco ponad 4 tys. zł. To raptem 48 proc. ich wartości szacunkowej.

To nie pierwsza taka sytuacja w śląskiej KAS. Nie dalej, jak w lutym tego roku miejscowy oddział administracji skarbowej wystawił przemycone wiele lat temu z Turcji złote łańcuszki, pierścionki z kamieniami, sygnety, bransoletki i kolczyki. Biżuteria została zatrzymana podczas kontroli celnej na przejściu granicznym w Cieszynie Boguszowicach. Złotych wyrobów jubilerskich do odprawy celnej nie zgłosił obywatel Turcji. Kiedy zakończono postępowanie, trafiły do sprzedaży. Według operatu rzeczoznawcy, warte były łącznie ponad 232 tysiące złotych. Cena wywoławcza wynosiła wtedy 75 procent wartości szacunkowej, czyli ponad 174,1 tysięcy złotych.