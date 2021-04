Złote Maliny 2021: "365 dni" z anty-Oscarem. Ekranizacja erotyku Blanki Lipińskiej to pierwszy polski film nagrodzony Złotą Maliną

"365 dni" to film erotyczny w reżyserii Barbary Białowąs i Tomka Mandesa. Choć premierę miał 7 lutego 2020 roku to rozpalał do czerwoności jeszcze długo przed nią.

Film "365 dni" uznawany był za jednego z faworytów w "wyścigu" do Złotych Malin. To pierwszy polski film , który miał szanse na "anty-Oscary".

W kategorii "najgorszy remake, kopia, sequel" Złotą Malinę dostał film "Doktor Dolittle".

Po Złotych Malinach czas na Oscary

W nocy z 25 na 26 kwietnia zostaną rozdane Oscary.

Oscary 2021: Ogłoszono nominacje do nagród. Polak z szansą na statuetkę

Wśród pretendentów do statuetki znalazł się ceniony polski operator Dariusz Wolski, który został nominowany za najlepsze zdjęcia, do filmu "Nowiny ze świata" ("News Of The World") w reżyserii Paula Greengrassa.

W kategorii dla najlepszego filmu międzynarodowego, choć zabrakło nominacji dla Agnieszki Holland (jej film "Szarlatan" reprezentował Czechy), to o Oscara powalczy film "Quo Vadis, Aida?", który jest koprodukcją kilku państw, w tym Polski.