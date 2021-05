Złoto i srebro Polaków na Stadionie Śląskim! Efektowne zdjęcia z Mistrzostw Świata Sztafet 2021

Fatalna pogoda towarzyszyła biegaczom startującym w mistrzostwach świata sztafet na Stadionie Śląskim. Do Chorzowa nie przyjechały m.in. reprezentacje USA, Kanady, Jamajki i Trynidadu Tobago, zabrakło też sporej grupy największych gwiazd, także w kobiecej reprezentacji Polski.

Drugi medal, srebrny, dorzuciła sztafeta mieszana przez płotki. To bardzo szalona konkurencja, w której mężczyźni na zmianach drugiej i czwartej biegną w przeciwnych kierunkach niż kobiety na zmianach pierwszej i trzeciej. W finale startowały tylko trzy zespoły. Polska w składzie Zuzanna Hulisz, Krzysztof Kiljan, Klaudia Wojtunik i Damian Czykier, przegrali z Niemcami. Trzecie miejsce zajęła Kenia.

Już pierwszy finał przyniósł złoto dla Polski. W sztafecie mieszanej 2x2x400 m Joanna Jóźwik i Patryk Dobek pewnie zgarnęli złoto. Wszystkie sześć ekip zdecydowało się na zmiany w kolejności kobieta - mężczyzna. Do półmetka polski duet toczył walkę z Kenią, ale w drugim swoim biegu Jóźwik uzyskała sporą przewagę, a Dobek ją utrzymał. Brąz przypadł Słowenii.

Bardzo duże rozczarowanie przyniosła męska sztafeta 4x400, która znalazła się poza finałem, co oznacza brak awansu do igrzysk olimpijskich. Ostatnią szansą będzie przepustka z rankingu, ale o taką szansę może być trudno... Na pocieszenie Biało-Czerwonym pozostał awans na mistrzostwa świata. Polacy biegli w składzie Kajetan Duszyński, Dariusz Kowaluk, Wiktor Suwara i Karol Zalewski , a ich czas to 3:05,04.

Awans do finału wywalczyła z kolei kobieca sztafeta 4x400 w składzie Kornelia Lesiewicz, Małgorzata Hołub-Kowalik, Kinga Gacka i Natalia Kaczmarek. Polki bez Justyny Święty-Ersetic i Igi Baumgart-Witan pobiegły w czasie 3:28,11 i wypełniły minimum na przyszłoroczne lekkoatletyczne mistrzostwa świata.