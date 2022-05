Złożyłeś już PIT? 2 maja to ostatni dzień na złożenie zeznania podatkowego

Pospiesz się

Ustawa o podatku dochodowym każe nam się rozliczyć z urzędem skarbowym do końca kwietnia. Ponieważ ostatni dzień kwietnia przypada w 2022 roku w sobotę, możliwość złożenia zeznania podatkowego została wydłużona do pierwszego dnia roboczego wypadającego po tym terminie. Jest to 2 maja. Musimy wykazać urzędowi nasze przychody, koszty uzyskania przychodów etc. Aby państwo sprawdziło, czy nie wzięło za dużo lub za mało pieniędzy z tytułu zaliczki na podatek dochodowy. U jednych kwota zwrotu (rzadziej dopłaty) jest niska i wynosi kilkadziesiąt złotych. U niektórych z kolei może wynieść nawet ponad tysiąc złotych.