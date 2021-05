Zmarł Jerzy Grzebieluch, współtwórca „Solidarności” Rolników Indywidualnych Regionu Południe

We wtorek 25 maja 2021 r. w wieku 90 lat zmarł Jerzy Grzebieluch - poinformował IPN.

Działacz opozycji urodził się 28 V 1931 w Łazach, w dawnym województwie katowickim. Ukończył szkołę średnią w Siewierzu. 1954-1958 student Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie, Szczecinie, następnie Akademii Rolniczej w Lublinie (1958 absolutorium).

Jerzy Grzebieluch w 1978 r. nawiązał kontakty z działaczami Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” w Warszawie. Kolportował prasę i wydawnictwa bezdebitowe, które otrzymywał z centrali w Warszawie, m.in. Biuletyn Informacyjny KSS-KOR, „Robotnika”, „Placówkę”; do tej ostatniej pisał artykuły oraz był w jej komitecie redakcyjnym. Od listopada 1980 r. organizował na swoim terenie zebrania NSZZ Rolników, był wiceprzewodniczącym NSZZ „Solidarności Wiejskiej”, od września 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Regionalnego NSZZ „S” Rolników Indywidualnych w Katowicach, organizował strajki rolników indywidualnych, sporządzał petycje i żądania do władz, był członkiem Komitetu Koordynacyjnego Solidarności Rolników Indywidualnych Regionu Południe. Internowany od 14 grudnia 1981 r. w: Katowicach, Strzelcach Opolskich, Uhercach i Załężu. Ostatecznie zwolniono go 15 listopada 1982 r. W związku z prowadzoną działalnością był poddawany licznym represjom, takim jak podsłuch, obserwacja, kontrola operacyjna za pośrednictwem licznych tajnych współpracowników, rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, zatrzymania oraz nakładano kary administracyjne