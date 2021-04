Zmarł Leszek Miłoszewski, były wieloletni dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej

Leszek Miłoszewski urodził się w 1955 roku i mieszkał przez całe życie w Andrychowie. Był z wykształcenia polonistą, a pracę zawodową zaczynał w bielskim Międzyzkładowym Domu Kultury Włókniarzy (1978). Od 1979 roku był dziennikarzem "Kroniki Beskidzkiej" (do 1992), a następnie "Dziennika Beskidzkiego" (do 1993). W latach 1994-1995 roku redagował lokalną gazetę w Oświęcimiu. 1 czerwca 1997 roku został wybrany na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego (po reformie administracyjnej Regionalnego) Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Kierował tą instytucją do stycznia 2019 roku, kiedy to z powodu ciężkiej choroby przeszedł na rentę.

Przez wszystkie lata pracy dziennikarskiej blisko współpracował z instytucjami kultury i organizatorami wielu imprez. Był działaczem amatorskiego ruchu filmowego, członkiem i wiceprezesem AKF "Bielsko". Wspierał organizatorów Festiwalu Amatorskich Filmów Animowanych "Fazy" w Bielsku-Białej, a także Ogólnopolskiego i Międzynarodowego Festiwalu Filmów Nieprofesjonalnych "Kochać Człowieka" w Oświęcimiu. Wiele swoich dziennikarskich tekstów poświęcił tematyce kulturalnej. Pisał artykuły do "Informatora Kulturalnego Województwa Bielskiego" (potem "Beskidzkiego Informatora Kulturalnego"), a także redagował niektóre numery tego czasopisma. Był współtwórcą "Relacji-Interpretacji", służył swoim dziennikarskim doświadczeniem i koleżeńską pomocą w redagowaniu kolejnych numerów kwartalnika.