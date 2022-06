Zmarł perkusista zespołu Adosa Maya z Bielska-Białej

O śmierci perkusisty zespół Adosa Maya poinformował w niedzielę, 5 czerwca, na swoim profilu na Facebooku.

– Dotarła do nas bardzo przykra wiadomość o odejściu naszego perkusisty – Rafała. Trudno nam w to uwierzyć. Najszczersze wyrazy współczucia oraz wsparcia dla rodziny i przyjaciół. Do zobaczenia Rafał, dziękujemy Ci za wszystko – napisała grupa.