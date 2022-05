Zmarł ppłk Henryk Czerwiński ps. "Czart”, żołnierz 72 pułku piechoty Armii Krajowej Ziemi Radomskiej

Informację o śmierci podpułkownika Czerwińskiego podał katowicki oddział Instytuty Pamięci Narodowej.

Henryk Czerwiński urodził się w 1924 roku w Brzezie.

Od grudnia 1942 r. do stycznia 1945 działał w Okręgu Radom – Kielce Armii Krajowej - Inspektorat Radomsko. Przysięgę złożył 20 grudnia 1942 r. przed komendantem placówki Wola Lipieniecka. Do czerwca 1943 r. był członkiem placówki AK Wola Lipieniecka. Następnie do maja 1944 r. był żołnierzem oddziału dywersyjno-szkoleniowego pozostającego w dyspozycji Referatu Szkoleniowego Obwodu Radom. Do połowy stycznia 1945 r. był w oddziale leśnym “Cypriana” jako żołnierz osłony dowódcy – kpt. Krzysztofa Hofmana (ps. “Cyprian”). Henryk Czerwiński był uczestnikiem Akcji “Burza”. Walczył w bitwach pod Gałkami, Huciskiem i Trzebaniami. Brał też udział w szeregu akcji dywersyjnych.