Zmarł prof. Andrzej Schmidt. Historyk muzyki jazzowej, znawca historii muzyki klasycznej i wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach

Zmarł profesor Andrzej Schmidt

W sobotę 26 czerwca zmarł prof. Andrzej Schmidt. Historyk muzyki jazzowej, znawca historii muzyki klasycznej, prelegent, autor felietonów i artykułów o tematyce jazzowej, recenzent, wieloletni publicysta Jazz Forum oraz wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach. Autor trzy-tomowej Historii Jazzu.

O śmierci profesora powiadomił jego syn, muzyk jazzowy Piotr Schmidt.

"Wczoraj, 26 czerwca o godz. 19:00 zmarł mój tata. Był dla nas (dla mnie, mojej młodszej siostry Marty i starszego brata Mateusza) najlepszym tatą na świecie. Dawał nam bezgraniczne poczucie bezpieczeństwa, miłości, akceptacji, zawsze z nas dumny, wiedział jak to pokazać byśmy czuli się docenieni. Stanowił dla nas oparcie psychiczne, które stało się fundamentem naszego poczucia własnej wartości. Ukształtował nas. Zawsze miał dla nas czas. Zawsze serdeczny, uczynny, z humorem i dystansem pokazywał nam świat, tak jak sam go widział. W pogodny i optymistyczny sposób. Pomimo, że przeżył wojnę, utratę rodzinnego majątku rodziców i dziadków, przesiedlenie, stratę brata w pierwszych tygodniach wojny, to nam oraz naszej mamie dawał same pozytywne, dobre uczucia i słowa. Nigdy nie wspominał o wojnie nie pytany. Opowiadał natomiast o beztrosce swojego dzieciństwa w 20-leciu międzywojennym. Chodziliśmy z nim w góry, bawiliśmy się przy jego czujnym i troskliwym spojrzeniu, słuchaliśmy jak zapowiadał koncerty. Czytaliśmy jego książki. Podziwialiśmy go i kochaliśmy najbardziej na świecie" - czytamy we wpisie na profilu facebookowym Piotra Schmidta.