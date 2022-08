Zmarł radny z Knurowa i znany trener. Wojciech Kempa w chwili śmierci miał 41 lat

W Concordii pracował przez jakiś czas jako trener. Tam także grał na boisku. Na ławce trenerskiej zasiadł także m.in. w LKS-ie Jedność 32 Przyszowice. Często zajmował się trenowaniem dzieci. Prowadził je m.in. w APN Knurów i akademii Górnika Zabrze.

— Trudno znaleźć lepszego trenera do dzieci – i do młodszych, i do starszych. Wszyscy go lubili i kochali. To było widać. Uśmiechnięty, sympatyczny. Zawsze przygotowany na zajęcia – mówi Adam Czerkes z Cocncordii Knurów.