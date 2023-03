Zmarła Grażyna Bojanowska, nasza dawna redakcyjna koleżanka. Wulkan energii, niesamowicie dobry człowiek

Ostatnie pożegnanie Grażyny Bojanowskiej, odbędzie się sobotę, 25 marca. Msza święta w intencji zmarłej rozpocznie się o godzinie 9 w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim. Godzinę później spocznie na cmentarzu komunalnym w Wodzisławiu Śląskim.

W zasadzie, to trudno znaleźć właściwe słowa, by napisać jakim człowiekiem była Grażyna. Dobra? To za mało. Pomocna? Niewystarczające. Grażyna przede wszystkim kochała ludzi. Potrafiła z nimi rozmawiać, przyjaźnić się. Ona kochała ich – a oni ją. Pomagała każdemu, kto wsparcia, pomocy, postawienia do pionu czasem potrzebował. Jeden z naszych serdecznych przyjaciół zapytał kiedyś Grażynę czy jest w Rybniku czy okolicach ktoś, kto pomocy potrzebuje, a ona mu aktualnie nie pomaga... Uśmiechnęła się tylko. Bo ona pomaganie miała we krwi. To jej garaż zapełnialiśmy gdy przychodził czas organizowania „Szlachetnych Paczek”. To ona opiekowała się ukraińskim zespołem ludowym, który przyjechał do miasta na gościnne występy. Pomagała chorym w każdym wieku, psom i kotom, które w wypadku straciły na przykład łapkę. Zawsze najbardziej liczył się dla niej drugi człowiek, druga istota. Była dumna z dzieci, które gen pomagania odziedziczyły po niej na pewno.