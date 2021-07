Zmiana w przepisach kampanii #2dawkawGliwicach. System szczepień ma być bardziej komfortowy. Chętnych na szczepienie jest jednak coraz mniej

- #2dawkawGliwicach to kolejna odsłona kampanii, w której najważniejsze jest ukazanie sprawnego, komfortowego systemu szczepień przeciw COVID-19 zastosowanego w gliwickim punkcie. Przekaz skierowany jest zarówno do nastolatków, którzy już mogą się zaszczepić, ale także do osób dorosłych, które z różnych względów nie podjęły wcześniej decyzji o szczepieniu. - czytamy na oficjalnej stronie Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.

- Z przykrością stwierdzamy, że zdecydowana większość podawanych w tej chwili szczepionek w punkcie prowadzonym przez Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach to drugie dawki. Liczba osób, które chcą się zaszczepić pierwszą dawką, jest coraz mniejsza. - mówi Anna Ginał. - Punkt czynny jest siedem dni w tygodniu. Mamy specjalnie przygotowane miejsce, w którym przeprowadzane są szczepienia nastolatków powyżej 12 roku życia. Zachęcamy do przybycia do nas, wspieramy osoby chętne do zaszczepienia się we wszystkich formalnych kwestiach. Jesteśmy także otwarci na pomoc osobom z niepełnosprawnością, o czym również szeroko informowaliśmy. - dodaje.