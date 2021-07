Zmiany na przebudowywanej DK 1 w Dąbrowie Górniczej. Kierowcy nie przejadą już ul. Kusocińskiego

Droga zostaje zamknięta z uwagi na przebudowę DK 1 do parametrów drogi ekspresowej. Nad DK 1 zostanie wybudowana natomiast kładka dla pieszych. Zlikwidowana będzie z kolei docelowo możliwość skrętu w ul. Kusocińskiego w kierunku Ząbkowic oraz Antoniowa.

Wykonawcą inwestycji, prowadzonej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jest Budimex. Firma zobowiązała się do przeprowadzenia prac projektowych i robót wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w czasie nie dłuższym niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy, która została podpisana 11 września 2020 roku. Do okresu realizacji robót nie wlicza się sezonów zimowych. Czas projektowania nie jest objęty tym wyłączeniem. Uwzględniając te terminy GDDKiA przyjmuje, że droga będzie gotowa do listopada 2023 roku. Wartość zadania wynosi ponad 282 mln 122 tys. zł.