Zmiany w budżecie Mysłowic. Prezydent chciał wstrzymać różne wydatki. Nie na wszystko zgodzili się radni. Co z programem in vitro?

Prezydent Mysłowic informował, że musi dokonać cięć w budżecie w związku z wywozem niebezpiecznych odpadów z Mysłowic. Podczas sesji Rady Miasta mysłowiccy radni zgodzili się przenieść część pieniędzy z wydatków bieżących, ale jak się okazuje - chodziło o łatanie dziur w budżecie w innych sferach. Zagrożony był m.in. program in vitro. Na przeniesienie z niego pieniędzy nie było zgody radnych.

Cięcia w Mysłowicach. Prezydent wstrzymuje inwestycje, bo brakuje pieniędzy Pod koniec sierpnia prezydent Mysłowic, Dariusz Wójtowicz, ogłosił, że w związku z kosztownym i trudnym zadaniem, jakim jest wywóz odpadów niebezpiecznych z Brzezinki zmuszony jest wstrzymać różne inwestycje miejskie, głównie z wydatków bieżących w budżecie miasta.

Wiadomość była trochę zaskakująca. Wiemy, że Mysłowice są gminą, która ma problemy z budżetem. Od dość dawna znamy także koszt wywozu ekologicznej bomby z miasta, a pieniądze na te działania powinny być przecież zabezpieczone w budżecie. Cięcia miały dotyczyć m.in. zadań związanych z Mysłowickim Budżetem Obywatelskim czy programem in vitro. Nie zagrożone mają być większe inwestycje, które obecnie trwają jak budowa Bike and Ride czy remont Parku Zamkowego. Na sierpniowej sesji Rady Miasta część uchwał finansowych przedstawionych przez prezydenta dostała poparcie radnych, a część nie. Wśród tych odrzuconych było m.in. przeniesienie pieniędzy na program in vitro czy remont elewacji I LO. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy radną Martę Górną.

- Warto porównać to, co zapowiedział prezydent, ze zmianami wynikającymi z przygotowanych przez urząd uchwał budżetowych. Prezydent poinformował mieszkańców, że w związku z ogromnym kosztem wywozu odpadów niebezpiecznych, zmuszony jest wstrzymać lub nie rozpoczynać wybranych inwestycji. Tymczasem żadne z zaproponowanych przez prezydenta zmian finansowych wstrzymujących inwestycje nie przesuwały pieniędzy na wywóz odpadów z Brzezinki. Ani złotówka spośród proponowanych przesunięć nie była przeznaczona na ten cel. Okazuje się, że wstrzymane inwestycje i projekty łatają dziury budżetowe m.in. w edukacji, czy w wywozie odpadów komunalnych – powiedziała Marta Górna, radna z Mysłowic.

Radna podkreśla, że nie rozumie niespójności w tym, co ogłasza prezydent, z tym, co jest przedstawiane w formie uchwał na sesji. Przypomina, że Mysłowice to gmina, która ma potężne problemy finansowe, a radni wiedzą, już prawie od początku roku, że w budżecie może braknąć pieniędzy na różne wydatki. Przez kilka poprzednich lat nie podjęto jednak ważnych decyzji, które pomogą miastu dźwignąć się z finansowej zapaści.