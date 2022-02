Zmiany w edukacji. Mniej lekcji języka niemieckiego dla mniejszości. Niezadowolenie w Lublińcu.

W rozporządzeniu ministra edukacji, opublikowanym 10 lutego, zmniejszono wartość wagi dla uczniów i słuchaczy należących do mniejszości niemieckiej, dla których nauka języka niemieckiego realizowana jest w formie dodatkowej. Spowodowało to zmniejszenie liczby godzin języka niemieckiego z trzech do jednej. Według ustawodawcy, pieniądze, które miały zostać przeznaczone na naukę języka niemieckiego w szkołach, mają zostać przekazane środowiskom polonijnym w Niemczech - na naukę języka polskiego.

- Byliśmy pierwszą szkołą w Lublińcu, która dokładnie dziesięć lat temu wprowadziła nauczanie języka niemieckiego w ramach języka mniejszości narodowych. Nasze uczennice i nasi uczniowie otrzymali dzięki temu niesamowitą szansę nauki drugiego języka obcego już od pierwszej klasy w ilości trzech godzin tygodniowo. Nasi nauczyciele germaniści - Jolanta Banaś, Małgorzata Pluta i Marcin Straus, dokładają wszelkich starań, aby nauka języka niemieckiego była atrakcyjna, uczniowie zdobywali wysokie miejsca w konkursach krajowych i zagranicznych, a dzieci lubiły się uczyć - poinformowała dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublińcu.