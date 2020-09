Zmiany w rozkładzie jazdy i udogodnienia w podróżowaniu autobusami PKS w powiecie wodzisławskim

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego obowiązuje rozkład jazdy PKS jak w dni nauki szkolnej. Odjazdy autobusów w miarę możliwości zostały dostosowane do przyjętego w szkołach ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śl. dwuzmianowego systemu edukacji.

Karta jest imienna i ważna wraz z dokumentem uprawniającym do ulgowego przejazdu. Podczas wsiadania do autobusu należy kartę przyłożyć do czytnika i okazać dokument. Kierowca w ten sposób zweryfikuje ważność biletu.

Zakup biletów w aplikacji moBILET

Od 1 września możliwy jest zakup niektórych biletów jednorazowych w aplikacji na smartfony z systemem Android oraz iOS. W tym celu należy w telefonie zainstalować aplikację moBilet, zarejestrować się, użyć przycisku ,,komunikacja dalekobieżna’’ i odszukać przewoźnika – PKS Racibórz.

W aplikacji możliwy będzie zakup biletów jednorazowych normalnych, ulgowych (dla studentów i uczniów) oraz weekendowych. Bilety te będą tańsze niż u kierowcy o 50 groszy i ważne na wybranej trasie przez 1,5 godziny. Podczas wsiadania do autobusu należy okazać kierowcy bilet na ekranie telefonu. Jednocześnie wszystkie rodzaje biletów jednorazowych nadal będzie można zakupić w tradycyjny sposób podczas wsiadania do autobusu.