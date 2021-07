Zmiany w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu. Dotyczą petentów i mają usprawnić działanie magistratu. Czego muszą spodziewać się mieszkańcy?

Spore zmiany w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu. Dotyczą petentów. Mają usprawnić działanie magistratu. Czego muszą spodziewać się mieszkańcy?

Ogromne zmiany w obsłudze petentów Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju. Od poniedziałku, 5 lipca magistrat będzie przyjmował strony "po nowemu". Do tego będzie jednak potrzebny powrót do "starych" zasad, czyli przyjmowania mieszkańców w urzędzie tak, jak miało to miejsce przed pandemią koronawirusa.

Zniknie zasada telefonicznego umawiania się na wizytę. Mieszkańcy, którzy będą mieli do załatwienia sprawę w urzędzie będą mogli sami wybrać termin i godzinę wizyty. Oczywiście w godzinach funkcjonowania magistratu. Powstanie system kolejkowy. Zostaną nim objęte najbardziej oblegane wydziały.

- Dotyczy to w głównej mierze spraw z zakresu rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy, dowodów osobistych i paszportów, spraw meldunkowych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, gospodarki odpadami i spraw z zakresu działania USC - wyjaśnia Izabela Grela, naczelnik wydziału Informacji, Promocji i Współpracy Zagranicznej UM w Jastrzębiu-Zdroju.