Znacie dzielnicowych z Chorzowa? Oto wykaz dzielnicowych z chorzowskiej policji. To dzielnicowi z Komisariatu I i z Komisariatu II

W naszej galerii oprócz zdjęcia można także znaleźć kontakt telefoniczny i mailowy do wszystkich dzielnicowy z Chorzowa oraz rewir (ulice), za które odpowiada dany dzielnicowy.

- Policjanci – dzielnicowi Komisariatów Policji I i II w Chorzowie czekają na każdy sygnał, który może doprowadzić do poprawy stanu bezpieczeństwa, do ujawniania osób naruszających porządek publiczny. Dzielnicowy może też skierować nas do odpowiedniej komórki policji czy też instytucji, która pomoże rozwiązać problem. Wspólne działanie i wymiana informacji musi wpłynąć na skuteczne zwalczanie i zapobieganie przestępstwom - przekazują chorzowscy policjanci.