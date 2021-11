Znaczny zysk Jastrzębskiej Spółki Węglowej za ostatnie trzy miesiące. Spółka odrabia straty. "Rynek nam sprzyja" - mówi prezes, Tomasz Cudny

Jastrzębska Spółka Węglowa na plusie

Ostatnie miesiące to w JSW okres wyraźnej hossy. - Za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2021 roku, JSW wypracowała zysk netto w wysokości 267,8 mln złotych - podkreśla Sławomir Starzyński, Rzecznik Prasowy JSW.

Przeszkodą w osiągnięciu niebotycznego zysku nie okazała się nawet mniejsza ilość wyprodukowanego węgla w porównaniu do zeszłego roku. W tym względzie produkcja "czarnego złota" jest w JSW o 4,1 procent mniejsza niż rok wcześniej i wyniosła 10,2 miliona ton. W JSW wzrosła za to produkcja węgla koksującego, która wyniosła niespełna 2,8 miliona ton, co stanowi wynik o ponad 15 procent lepszy w porównaniu do trzech kwartałów 2020 roku.

- Rynek nam sprzyja. Od połowy sierpnia obserwujemy dynamiczny wzrost notowań węgli koksujących - mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który zauważa, że tak dobrych wyników - w drugim kwartale 2021 roku, wyniósł on 7,2 miliona ton - jeśli chodzi o handel koksem na świecie nie było od co najmniej dekady.

Zapotrzebowanie na koks jest coraz większe

Jak dodaje Tomasz Cudny, zapotrzebowanie na koks jest ogólnoświatowe, a w ostatnim czasie jeszcze szerzej, poza Chinami otworzyły się na niego kolejne rynki. To dobra wiadomość, ale zyskać chce na niej nie tylko JSW.

Za odrabianiem strat przez Jastrzębską Spółkę Węglową stoi też rosnąca cena węgla metalurgicznego - koksującego - jak i samego koksu. Ich ceny we wrześniu 2021 roku, te w porównaniu do września 2020 roku wzrosły kolejno o 4,5 procenta w przypadku węgla koksującego oraz aż o 40,8 procent jeśli chodzi o sam koks.

- W rezultacie przyczyniło się to do wzrostu przychodów ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej JSW aż o 31,1 proc. Od początku roku do końca września 2021 roku przychody Grupy Kapitałowej JSW osiągnęły poziom ponad 6,7 miliarda złotych - zaznacza Sławomir Starzyński.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2021 roku JSW sprzedała kontrahentom 11,1 miliona ton węgla. To 11 procentowy wzrost w porównaniu do zeszłego roku. Wzrosła też nieco wartość sprzedanego koksu z 2,6 do 2,7 miliona ton.