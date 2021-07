Znamy datę pogrzebu Stanisława Sętkowskiego, wielkiego kibica Górnika Zabrze

NOWE Co się będzie działo w woj. śląskim 16-18 lipca 2021. Zobacz imprezy na weekend

W Gdyni rozpoczął się Open'er Park czyli specjalny projekt zastępujący tegoroczną edycję festiwalu Open'er, w Jarocinie trwa Jarocin Festival, a w Katowicach rozpoczynamy odliczanie do festiwalu Tauron Nowa Muzyka, który rozpocznie się już 29 lipca. Koncertów, imprez i spotkań nie zabraknie jednak i w ten weekend. Krzysztof Zalewski, Lady Pank to tylko część propozycji. Zerknijcie do galerii.