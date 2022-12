Znamy termin ferii zimowych w województwie śląskim. Nasz region wraz z czterema innymi znalazł się w pierwszej turze zimowiska

Wolne dni od nauki szkolnej w 2023 roku

Najbliższe wolne od nauki dni czekają uczniów już niebawem. W piątek, 23 grudnia 2022 roku rozpocznie się przerwa świąteczno-noworoczna, która potrwa do 1 stycznia 2023 roku. Dzieci i młodzież wrócą do szkół jednak tylko na cztery dni, bowiem 6 stycznia przypada święto Trzech Króli, będące dniem ustawowo wolnym. Następnie, uczniowie z pięciu województw wezmą udział w zajęciach lekcyjnych jeszcze tylko przez kolejny tydzień, gdyż 16 stycznia rozpoczną oni ferie zimowe. Dzieci oraz młodzież z pozostałych regionów będą odpoczywać w późniejszych terminach, a ostatni z nich przypadnie w dniach od 13 do 26 lutego 2023 roku. Po zimowisku znów rozpocznie się nauka w szkole, która zostanie przerwana na kilka dni dopiero w kwietniu. Uczniów czeka wówczas wiosenna przerwa świąteczna, związana z Wielkanocą i potrwa ona od 6 do 11 kwietnia 2023 roku. Po powrocie do szkolnych ławek, dzieci oraz młodzież będą uczęszczać na zajęcia już do wakacji, czyli do 23 czerwca 2023 roku.